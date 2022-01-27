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Вероятный убийца таксиста в Петербурге задержан в Пензе

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Пензе задержали мужчину, который мог убить таксиста в Петербурге, сообщает в четверг пресс-служба главного управления СКР по северной столице.

Как отмечается в сообщении, задержанный 18-летний мужчина был доставлен в Петербург.

Фигуранту предъявлено обвинение по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

По версии следствия, 22 января обвиняемый в автомобиле Volkswagen Polo из личной неприязни несколько раз ударил потерпевшего ножом. От полученных ранений последний скончался на месте происшествия.

В начале недели информированный источник сообщал "Интерфаксу" об обнаружении в автомобиле Volkswagen Polo, припаркованном на территории аэропорта Пулково, трупа 26-летнего таксиста, гражданина Таджикистана. По предварительной информации, незадолго до преступления между водителем и его пассажирами произошел конфликт. Было возбуждено дело об убийстве.

Пенза Петербург Пулково СКР

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