Тело таксиста нашли в машине на территории аэропорта Пулково

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Гражданина Таджикистана убили на территории аэропорта Пулково в Петербурге, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

По его данным, труп 26-летнего приезжего обнаружили накануне вечером на водительском месте автомобиля Volkswagen Polo, стоявшего на съезде с пандуса в аэропорту.

"На теле несколько резаных ран, в том числе горла, затылка, есть колото-резаные ранения", - уточнил собеседник агентства.

На кадрах с камер видеонаблюдения зафиксировано, что до убийства в автомобиле находились четыре человека. По предварительной информации, погибший был таксистом и привез троих пассажиров в аэропорт; в машине между мужчинами произошел конфликт, который закончился убийством.

В связи с инцидентом СКР возбудил дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), добавил источник.

По его данным, убитый прибыл в Россию в конце декабря 2021 года с целью работы, на миграционном учете не состоял.

Информацией из официальных источников "Интерфакс" пока не располагает.