Россельхознадзор предложил передать Минсельхозу право запрещать импорт продуктов

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Россельхознадзор предлагает сделать Минсельхоз единственным органом, у которого есть право ограничивать импорт сельхозпродукции. Об этом в профильном комитете Совета Федерации сообщил замглавы ведомства Антон Кармазин.

По его словам, полномочиями по ограничению поставок в настоящее время обладает и Роспотребнадзор, который ввел более 50 запретов, в том числе полный запрет на ввоз гранатов, винограда, апельсинов, перца из Турции, перца - из Ирана.

"Ограничения вводятся в отношении отдельных экспортеров мандаринов, лимонов груш из Турции, яблок из Ирана, мяты из Египта, - уточнил он. - Причем вводятся ограничения не на производителей, а на экспортеров. Соответственно, производитель остается вне зоны их внимания и нашего внимания для реализации возложенных на нас полномочий (по контролю за использованием пестицидов и агрохимикатов - ИФ).

Причем, как отметил Кармазин, основанием для введения Роспотребнадзором ограничений является выявление действующих веществ препаратов, не зарегистрированных для выращивания апельсинов, гранатов и мандаринов в России. "Но Россия не является производителем этой продукции", - напомнил чиновник.

Он считает что, такие действия могут повлиять на объемы экспорта продукции российского АПК.

"Мы уже столкнулись с эквивалентным подходом стран, которые перечислил, они являются потребителями более 50% экспорта российского зерна. Это Турция, Египет, Иран. 20-22 млн тонн туда поставляем", - сказал он, отметив, что введенные запреты на ввоз в РФ овощей и фруктов уже отразились на переговорном процессе с импортерами российской продукции.

Россельхознадзор также предложил, чтобы его наделили полномочиями по контролю содержания остатков пестицидов в сельхозпродукции по принципу "от поля до прилавка", в том числе в отношении продукции, завозимой из других стран.