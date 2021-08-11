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Роспотребнадзор запретил собирать грибы в пакеты и давать их детям

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Петербургское управление Роспотребнадзора к началу грибного сезона выпустило советы грибникам, указав, что они противопоказаны детям моложе 14 лет, с учетом того, что дети тяжело переносят отравления грибами. Не рекомендованы грибы беременным и кормящим женщинам. Остальным желательно не есть грибы на ночь.

"Тяжелее всего отравление переносят люди с ослабленным здоровьем и дети. Не рекомендуется кормить любыми грибами детей в возрасте до 14 лет, потому что в их организме еще нет необходимого количества ферментов для их переваривания", - говорится в рекомендациях.

Поскольку в грибах много белка и клетчатки и они перевариваются с трудом, Роспотребнадзор советует не есть их много, особенно на ночь, мельче резать сырые грибы перед готовкой и больше использовать грибной порошок из высушенных грибов.

Чтобы снизить риск отравления, Роспотребнадзор запретил собирать грибы в ведра, полиэтиленовые пакеты или мешки, поскольку в них грибы быстро портятся.

Также запрещено собирать старые, переросшие, червивые грибы; пробовать грибы во время сбора; подвергать грибы кулинарной обработке через день и более после сбора; мариновать или солить грибы в оцинкованной посуде и глиняной глазурованной посуде; хранить грибы в тепле.

Собирать грибы лучше в плетеные корзины вдали от дорог, магистралей и вне населённых пунктов, срезать каждый гриб нужно с целой ножкой.

Управление также указало, что нельзя покупать сушеные, соленые, маринованные и консервированные грибы у случайных лиц, в местах несанкционированной торговли. Не рекомендовано покупать свежие или сушёные грибы в местах стихийной торговли или домашние консервы в банках с закатанными крышками.

В магазинах ведомство советует внимательно изучать упаковку, чтобы в ней не было испорченных грибов, а на ней была этикетка с информацией о товаре.

Роспотребнадзор напомнил, что есть риск найти и съесть ложные или ядовитые грибы или собрать их в местах, где они накапливают соли тяжелых металлов и ядохимикаты.

"Токсичным может быть и съедобный гриб в засушливый период года или после того, как место сбора грибов было обработано пестицидами или ядохимикатами для борьбы с насекомыми и вредителями", - говорится в сообщении.

Петербург Роспотребнадзор

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