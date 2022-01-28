Глава СПЧ попросил проверить данные о недопуске адвоката к жене судьи из Чечни

Валерий Фадеев Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил письмо генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. В нем он просит проверить информацию о недопуске адвоката к находящейся под арестом в Грозном Зареме Мусаевой (жене судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева), сообщили в пресс-службе СПЧ.

У члена СПЧ Игоря Каляпина есть информация о недопуске адвоката к Мусаевой, отметили в Совете.

"Просим вас дать поручение проверить указанную информацию и при наличии оснований оперативно принять меры прокурорского реагирования", - говорится в обращении Фадеева.

Арест Заремы Мусаевой

21 января СМИ сообщили о том, что представители силовых структур Чечни в Нижнем Новгороде произвели задержание Мусаевой. Женщину, которая, как сообщалось, страдает диабетом, увезли на допрос в Чечню.

Ленинский районный суд Грозного 21 января назначил Мусаевой 15 суток ареста за мелкое хулиганство. В настоящее время она находится в спецприемнике МВД по Чечне.

Ранее глава СПЧ заявил, что ситуация с находящейся под арестом Мусаевой понятна с юридической точки зрения. Фадеев полагает, что после окончания ареста она окажется на свободе.

Ситуация стала поводом ряда вызвавших резонанс высказываний. Сын экс-судьи Абубакар Янгулбаев и Каляпин раскритиковали чеченских силовиков. Глава республики Рамзан Кадыров заявил о законности действий представителей МВД по Чечне в Нижнем Новгороде, обвинив членов семьи Янгулбаевых в призывах к терроризму и экстремизму. Каляпина, а также журналиста "Новой газеты" Елену Милашину Кадыров назвал террористами.