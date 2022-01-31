Суд заочно арестовал одного из сыновей бывшего судьи Сайди Янгулбаева

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Висаитовский суд Грозного заочно арестовал Ибрагима Янгулбаева, сына бывшего судьи Верховного суда Чечни, сообщила пресс-служба МВД республики.

Там добавили, что Ибрагим Янгулбаев находится в федеральном розыске по уголовному делу, которое расследуется по статье о публичных призывах к терроризму (ч.2 ст. 205.2 УК).

20 января в Нижнем Новгороде была задержана мать Ибрагима Янгулбаева Зарема Мусаева. Ее вывезли в Чечню, где она получила 15 суток административного ареста за мелкое хулиганство. Задержать ее мужа не позволил статус судьи в отставке. Глава Чечни Рамзан Кадыров затем заявил, что Мусаева уже в Грозном напала на полицейского и чуть не покалечила его, ее муж замарал судейскую репутацию и каждый член этой семьи "замарал руки в гнусных публикациях Телеграм-канала". Он спрогнозировал, что "эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей".

После этого Сайди Янгулбаев с дочерью уехали из России. Мусаева продолжает отбывать арест и недавно отказалась от адвоката.

24 января Кадыров сделал несколько публикаций в Telegram, в которых упоминал перехваченную переписку братьев Янгулбаевых, и выложил аудиофайл с названием "Янгулбаев Ибрагим", который, по словам главы Чечни, подтверждает замыслы этого человека.

"А тут можно послушать, что хотят сделать с чеченцами братья Янгулбаевы. Вы все еще считаете их и так называемых правозащитников борцами за права человека?", - прокомментировал Кадыров.

В 2021 году сын судьи Янгулбаева, правозащитник Абубакар Янгулбаев сообщал о пропаже своих родственников в Чечне, а в декабре, по его словам, его задерживали и обыскивали.