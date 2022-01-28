Режим "черного неба" в трех городах Красноярского края продлили до конца января

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Режим неблагоприятных метеоусловий в городах Красноярск, Назарово и Минусинск продлен до 19:00 (по местному времени) 31 января. Об этом сообщает управление регионального Роспотребнадзора в пятницу.

Режим "черного неба" в этих городах был введен 27 января и должен был продлиться до 19:00 (по местному времени) 28 января.

По данным министерства экологии и рационального природопользования края, инспекторы экологического надзора переходят на усиленный режим работы. Специалисты будут патрулировать улицы, проверять работу промышленных предприятий, выявлять несанкционированные источники загрязнения атмосферного воздуха.

"Повышенное внимание уделят предприятиям, стоящим на особом контроле в министерстве и надзорных органов (...) Как правило, это хозяйствующие субъекты, которые находятся в непосредственной близости к жилому массиву, и предприятия, на работу которых горожане жалуются чаще всего. В Красноярске в такой перечень входят 155 предприятий, в Минусинске – 21, в Назарове – 14", - сообщает Минэкологии региона.

Прокуратура края в связи с частым введением режимов неблагоприятных метеоусловий (НМУ) организовала проверку исполнения законодательства об охране атмосферного воздуха в Минусинске. Были проверены девять хозяйствующих субъектов, осуществляющих производственную деятельность, связанную с выбросами загрязняющих веществ. Выяснилось, что на источниках выбросов не было газоочистного оборудования или оно неправильно эксплуатировалось. На учет не были поставлены объекты негативного воздействия, не проводилась инвентаризация источников, золу сбрасывали на землю, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Также на пяти предприятиях Минусинска отобраны пробы промышленных выбросов в атмосферный воздух для определения их соответствия установленным нормативам предельно допустимых выбросов.

После поступления в прокуратуру результатов исследования проб будут приняты меры прокурорского реагирования.