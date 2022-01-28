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Режим "черного неба" ввели в Томске из-за метеоусловий

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Синоптики прогнозируют в Томске до 30 января неблагоприятные метеоусловия, которые способствуют накоплению вредных примесей в атмосфере, сообщает пресс-служба областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды в пятницу.

"В связи с этим предприятия обязаны сократить выбросы загрязняющих веществ на 15-20%. Жителям рекомендуем отказаться от использования личных автомобилей, при планировании поездок отдавать приоритет электрическому и газомоторному транспорту", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прогноз никак не связан со сверхнормативными или аварийными выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от промышленных предприятий. Наступление такого режима происходит в случае ослабления ветра, штиля, тумана, образования задерживающих слоев инверсии температуры, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Томск

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