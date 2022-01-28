Володин заявил, что Россия с Украиной воевать не будет

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил Вашингтон в попытке развязать войну между Москвой и Киевом, и заявил, что ни РФ, ни Украине, ни Западу война не нужна.

"Не едут (украинские парламентарии в РФ, чтобы добиваться мира - ИФ), потому что прекрасно знают - Россия с Украиной воевать не будет. (...) Но это не устраивает Вашингтон, который делает всё, чтобы столкнуть друг с другом наши государства", - написал Володин в своем телеграм-канале в пятницу.

Так он прокомментировал слова депутата Верховной рады Виктора Медведчука, который в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) задал вопрос своим украинским коллегам: почему не откликнуться на приглашение и не поехать в Россию, чтобы сесть за стол переговоров добиваться мира.

Володин подчеркнул, что России и Украине нужен мир, а США и странам Европы "не нужна ядерная война".

"Давайте исходить из этого. Любой диалог всегда лучше. Строить его необходимо на принципах взаимного уважения, отстаивая интересы своих граждан", - сказал Володин, призвав украинских парламентариев все-таки приехать в Россию.

"Сегодня особая ответственность лежит на депутатах Рады. Им необходимо думать о гражданах и интересах своей страны. Но, к сожалению, почти все проблемы на Украине, где живёт добрый трудолюбивый народ, где ещё со времён Советского Союза уровень жизни был одним из самых высоких, из-за отсутствия национально ориентированных элит", - добавил Володин.

Спикер Думы также раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. По словам Володина, Зеленский, "как и его предшественники, думает об одном: как удержаться в кресле".

"30 лет длится самостоятельный путь Украины. Уместно вспомнить цитату из повести Гоголя "Тарас Бульба": "Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?" Пора сделать выводы", - считает Володин.