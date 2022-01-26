Лавров обвинил Запад в тяге к провокации, чтобы Киев сорвался и применил силу в Донбассе

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Запад стремится к провокации в ситуации вокруг Украины, чтобы Киев сорвался на военные действия на Донбассе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Запад очень хочет какой-то реальной провокации. И цель вот такого немножко сюрреалистического поведения Запада - эвакуация, одновременно "запирайте оружие, запирайте боеприпасы", и угрозы России "санкциями из ада" (...) Для меня очевидно: либо это все-таки сделать так, чтобы киевский режим сорвался на силовую операцию в Донбассе, либо иным каким-то способом похоронить окончательно минские договоренности", - сказал он, выступая в Госдуме в среду.

Лавров убежден, что, приняв решение об эвакуации из Киева семей дипломатов, "Запад, конечно, нагнетает истерику".