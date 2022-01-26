Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:10Заразились
на 26.01В России 11 315 801+74 692В мире 358 549 410+3 589 730

Лавров обвинил Запад в тяге к провокации, чтобы Киев сорвался и применил силу в Донбассе

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Запад стремится к провокации в ситуации вокруг Украины, чтобы Киев сорвался на военные действия на Донбассе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Запад очень хочет какой-то реальной провокации. И цель вот такого немножко сюрреалистического поведения Запада - эвакуация, одновременно "запирайте оружие, запирайте боеприпасы", и угрозы России "санкциями из ада" (...) Для меня очевидно: либо это все-таки сделать так, чтобы киевский режим сорвался на силовую операцию в Донбассе, либо иным каким-то способом похоронить окончательно минские договоренности", - сказал он, выступая в Госдуме в среду.

Лавров убежден, что, приняв решение об эвакуации из Киева семей дипломатов, "Запад, конечно, нагнетает истерику".

Сергей Лавров Украина Донбасс

Новости по теме

Новости

США выдали визу космонавту Чубу

США выдали визу космонавту Чубу

Минторг США отметил критически низкий уровень запасов чипов у предприятий

Минторг США отметил критически низкий уровень запасов чипов у предприятий

Правительство Италии уговаривало бизнес отказаться от беседы с Путиным

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 358 млн

Что случилось этой ночью: среда, 26 января

Пандемия коронавируса

Рекордное число случаев COVID-19 за сутки выявлено в Южной Корее

Рекордное число случаев COVID-19 за сутки выявлено в Южной Корее

Bloomberg сообщил о попытках ФРГ исключить энергетический сектор из санкций против РФ

Постпредство РФ заявило о деструктивной позиции США в ООН по Украине

Постпредство РФ заявило о деструктивной позиции США в ООН по Украине

США пригрозили Минску последствиями в случае вторжения РФ на Украину из Белоруссии

Байден допустил санкции лично против Путина в случае вторжения РФ на Украину

Байден допустил санкции лично против Путина в случае вторжения РФ на Украину
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });