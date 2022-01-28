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ПФР и ФСС с 1 января 2023 года объединят в Социальный фонд России

ПФР и ФСС с 1 января 2023 года объединят в Социальный фонд России
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - С 1 января 2023 года Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования будут объединены в Единый государственный внебюджетный Социальный фонд России, сообщила пресс-служба министерства труда и соцзащиты.

Соответствующие законопроекты опубликованы в пятницу на портале проектов нормативных актов.

Объединение фондов планируется осуществить уже с 1 января 2023 года, - уточнили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что решение об объединении принимается с учётом введения в РФ единой цифровой платформы для администрирования выплат, введения единого тарифа страховых взносов (будет перечисляться единым платежом), определения единого окна для обращения за мерами поддержки (Госуслуги), единого центра для консультирования граждан по вопросам предоставления всех мер поддержки (единого контакт-центра).

При объединении фондов все права граждан будут сохранены и гарантированы в полном объёме, также сохранятся точки физического присутствия фондов в регионах, и работающие там сотрудники.

Как будет работать Социальный фонд России

В пресс-службе сообщили, что принципиальной новацией является создание нового органа управления, и деятельность фонда будет подотчетна наблюдательному совету, состоящему из 7 человек, которые представляют профсоюзы, работодателей, Госдуму, Совет Федерации, правительства и председателя объединенного фонда.

"Бюджет внебюджетного фонда формируется за счет страховых взносов, вне федерального бюджета и бюджетов субъектов. Эти средства расходуются исключительно на страховые цели. При этом внебюджетный фонд обеспечивает выполнение социальных обязательств государства. Для этого из федерального бюджета внебюджетный фонд получает трансферты", - уточнили в пресс-службе.

В качестве учредителя фонда будет выступать правительство РФ, в качестве собственника имущества фонда - Российская Федерация. При этом Российская Федерация несет ответственность по публичным обязательствам фонда, таким как выплата пенсий, пособий и других социальных выплат.

Пенсионный фонд России Фонд социального страхования

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