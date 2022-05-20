В Госдуму внесен законопроект о структуре Социального фонда России

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 127389-8 о создании с 1 января 2023 г. государственного внебюджетного Фонда пенсионного и социального страхования (Социальный фонд России, СФР), который объединит функции и имущество Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.

В нем говорится, что учредителем фонда будет правительство. Координировать работу фонда будет Минтруд. Фонд будет являться страховщиком по обязательному пенсионному страхованию, обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, он также будет обеспечивать граждан мерами социальной защиты.

Фонд получит полномочия инвестировать средства пенсионных накоплений.

Бюджет фонда формируется раздельно по каждому виду обязательного социального страхования и социального обеспечения. При этом средства конкретного вида обязательного соцстрахования не могут являться источником финансирования дефицита средств бюджета по другому виду обязательного социального страхования.

В фонде будет наблюдательный совет из семи человек, которых утвердит правительство, председатель правления и правление из 35 человек. Наблюдательный фонд будет возглавлять представитель правительства, который является координатором Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (вице-премьер Татьяна Голикова). Наблюдательный совет будет принимать решения о проекте бюджета фонда, формировании резервов, об установлении или изменении размеров тарифов страховых взносов. Также он будет рассматривать кандидатуру на должность председателя фонда.

Председателя фонда будет назначать и увольнять правительство по представлению Минтруда и по итогам решения набсовета фонда.

"Сокращение численности или штата работников ПФР, ФСС и их территориальных органов в связи с реорганизацией не допускается", - говорится в законопроекте.

Накануне в парламент был внесен пакет поправок в Бюджетный и Налоговый кодексы, которые предполагают реформу системы взимания социального страхования. О подготовке законопроектов о едином фонде обязательного пенсионного и социального страхования утром 19 мая сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, объединение фондов поможет упростить выплаты людям.