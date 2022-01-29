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Правительство выделило регионам более 7,3 млрд руб. на поддержку поликлиник

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Российские регионы дополнительно получат свыше 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщает в субботу пресс-служба правительства.

Отмечается, что решение принято в связи с распространением нового штамма коронавируса "омикрон" и позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии инфекции.

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Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники, и основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В столь непростых условиях важно обеспечить ее стабильную работу", - отметил Мишустин на заседании правительства 27 января.

Глава правительства поручил Минздраву проконтролировать, чтобы территориальные фонды обязательного медицинского страхования как можно скорее получили федеральные трансферты. Как подчеркнул Мишустин, "от этого зависит бесперебойное функционирование всего первичного звена".

Михаил Мишустин Минздрав ОМС

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