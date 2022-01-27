При правительстве создана оперативная рабочая группа по "омикрону"

В группу включили руководителя Росмолодежи

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Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин создал оперативную рабочую группу по вопросам взаимодействия правительства и регионов в связи с распространением штамма коронавируса "омикрон", сообщила пресс-служба правительства. Группа начинает работу.

Куратором опергруппы назначена вице-премьер Татьяна Голикова - председатель оперштаба по борьбе с коронавирусом при правительстве.

Возглавила группу замруководителя аппарата правительства Ольга Кривонос, ее заместителем в группе стал директор Департамента здравоохранения правительства Игорь Каграманян, ответственным секретарем группы - заместитель Каграманяна в департаменте Елена Скачкова.

Всего в группе 47 человек. В ее состав также вошли глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, глава Росздравнадзора Алла Самойлова, председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена Чернякова, председатель Фонда социального страхования Алексей Поликашин, руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.

Также в группу включены замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина, замглавы Минцифры Олег Качанов, замглавы Минфина Павел Кадочников, замминистра просвещения Александр Бугаев.

Также в состав новой группы вошли представители Координационного и Ситуационного центров правительства.

Голикова утвердила и персональный состав представителей регионов, которые также включены в опергруппу. Также она утвердит и регламент работы группы.

В пресс-службе объяснили, что опергруппа будет в реальном времени отслеживать ситуацию с коронавирусом в стране по данным федеральных министерств и ведомств, а также с учетом мер, которые вводятся в регионах. Предполагается, что это позволит быстро принимать необходимые меры по борьбе с распространением COVID-19, по поддержке системы и по помощи гражданам.

Роли ведомств в работе опергруппы

Опергруппа будет оценивать развитие эпидемиологической ситуации и масштаб тестирования населения на основе сведений Роспотребнадзора.

Минздрав будет предоставлять данные о состоянии коечного фонда, эффективности его использования, готовности к развертыванию дополнительных мощностей, а также об обеспеченности больниц кислородом и кадрами и о нагрузке на поликлиники.

Росздравнадзор будет собирать информацию по лекарственному обеспечению больных коронавирусной инфекцией.

Данные ФОМС будут использоваться для оценки качества амбулаторной и стационарной медицинской помощи, а данные Минпромторга - для оценки производства тест-систем.

Минцифры будет отвечать за аналитику, связанную с использованием больными дистанционных сервисов, в том числе кол-центров и портала госуслуг.

Федеральный фонд социального страхования будет поставлять данные о количестве выданных в связи с коронавирусом или контактами с заболевшими больничных листов.

Минтруд будет осуществлять мониторинг работы горячих линий центров социальной защиты по оказанию помощи на дому и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в домах-интернатах. Минпросвещения будет информировать о переводе школ на дистант.

Росмолодежь и Общероссийский народный фронт будут предоставлять сведения о работе волонтеров, привлекаемых для помощи больным коронавирусом.

15 марта 2020 года была создана рабочая группа Госсовета по борьбе с коронавирусом, ее возглавил мэр Москвы Сергей Собянин. На следующий день он стал заместителем руководителя и координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, руководит советом Мишустин. Координационный совет был создан для ежедневного принятия решений по COVID-19 и координированию действий органов власти на всех уровнях, вплоть до местного.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом был создан при правительстве в конце января 2020 года. Тогда подчеркивалось, что этот штаб - единственный, на фоне сообщений о создании еще одного штаба при руководителе ФМБА.