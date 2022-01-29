Чиновник Минстроя Челябинской области арестован по обвинению во взятке

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Суд в Челябинске по ходатайству следствия арестовал по делу о взятке начальника управления регионального строительного надзора областного Министерства строительства. Об этом в субботу сообщила пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По данным ведомства, арестованному чиновнику предъявлено обвинение по п. "в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки).

Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что обвиняемый арестован на два месяца.

Ранее сообщалось, что в августе 2021 года чиновник получил от предпринимателя взятку в виде услуг имущественного характера за выдачу заключения о соответствии торгового объекта строительным нормам при наличии существенных нарушений.

Это не первый задержанный за последнее время чиновник челябинского Минстроя. Первого замминистра строительства региона Ивана Белавкина в 2021 году задержали за взятку более чем на 1 млн рублей.