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Челябинского замминистра строительства арестовали по делу о взятке

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Челябинска в пятницу арестовал на два месяца – до 3 августа – задержанного по подозрению в получении взятки первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Ивана Белавкина. Об этом сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Адвокат обвиняемого сообщил журналистам, что постановление суда об аресте будет обжаловано.

Следственные органы возбудили в отношении первого заместителя регионального министра строительства и инфраструктуры Ивана Белавкина уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). В четверг чиновник был задержан. В министерстве и кабинете Белавкина прошли следственно-оперативные действия.

По данным следствия, подозреваемый в 2020 - начале 2021 годов получил взятку в размере более 1 млн рублей от представителя коммерческой организации за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности в интересах данной организации.

Челябинская область Иван Белавкин

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