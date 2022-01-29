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Путин поручил рассмотреть вопрос получения россиянами в ДНР и ЛНР льгот через "Госуслуги"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил проработать вопросы предоставления социальной поддержки граждан самопровозглашенных республик Донбасса, информирует в субботу сайт Кремля.

"Рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам РФ, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, возможности подачи с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг заявлений на получение социальных выплат и льгот без указания регистрации по месту жительства на территории РФ и при необходимости представить предложения об изменении порядка предоставления соответствующих социальных выплат и льгот", - говорится в перечне поручений президента.

Поручение отдано главой государства по итогам заседания СПЧ, прошедшего 9 декабря 2021 года.

Путин также поручил правительству проанализировать совместно с администрацией президента и Центризбиркомом практику реализации активного избирательного права граждан РФ, не имеющих регистрации по месту жительства в России и получивших гражданство в упрощенном порядке, "в том числе в части, касающейся применяемых способов голосования, и при необходимости представить предложения по совершенствованию нормативных правовых актов в этой области".

Владимир Путин Украина Донбасс ЛНР ДНР

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