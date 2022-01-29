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В СПЧ поддержали поручение Путина о соцвыплатах россиянам из ДНР и ЛНР

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Поручение главы государства Владимира Путина проработать вопросы предоставления социальной поддержки граждан самопровозглашенных республик Донбасса является важным шагом. Об этом заявил член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Вышинский.

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"Поручение по социальным льготам - очень важный шаг на пути к совершенствованию системы поддержки российских граждан на Донбассе. Трудно переоценить, насколько это важно для людей, чья жизнь наполнена проблемами и сложными обстоятельствами. Это серьезный шаг им навстречу", - считает Вышинский, его слова приводятся на сайте Совета в субботу.

Комментируя поручения Путина в сфере избирательных прав этих граждан, член СПЧ выразил надежду на то, что такие меры позволят Донбассу голосовать не только за партийные списки, но и за своих кандидатов в Федеральное собрание РФ, "чтобы эти представители смогли работать над законодательством и выполнять поручения избирателей".

Ранее на сайте Кремля были опубликованы поручения президента РФ по итогам состоявшегося 9 декабря прошлого года заседания СПЧ. Путин поручил рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам России, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, возможности подачи с использованием портала государственных услуг заявлений на получение социальных выплат и льгот без указания регистрации по месту жительства на территории РФ.

Глава государства поручил также правительству проанализировать совместно с администрацией президента и Центризбиркомом практику реализации активного избирательного права граждан РФ, не имеющих регистрации по месту жительства на территории России и получивших гражданство в упрощенном порядке, "в том числе в части, касающейся применяемых способов голосования, и при необходимости представить предложения по совершенствованию нормативных правовых актов в этой области".

Владимир Путин Кирилл Вышинский СПЧ

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