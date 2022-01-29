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Президент поручил изучить вопрос создания реестра токсичного контента в РФ

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть предложения по реализации проекта создания саморегулируемого реестра токсичного контента в интернете, сообщил сайт Кремля.

Поручение отдано главой государства по итогам заседания Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего 9 декабря 2021 года.

"Рассмотреть представленные президентом акционерного общества "Крибрум" Ашмановым И.С. предложения по реализации проекта создания саморегулируемого реестра токсичного контента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях защиты несовершеннолетних и при необходимости принять соответствующие меры поддержки", - говорится в сообщении.

Предложения по созданию в РФ саморегулируемого реестра токсичного контента

Ранее, в ноябре, глава Совета Валерий Фадеев заявил, что инициатива, предложенная Ашмановым, позволит создать в России площадку, на которой будут вынесены общественные суждения касательно токсичного контента в интернете. "Идея Ашманова - создать общественную площадку, которая выносила бы суждения касательно вредоносности контента. Вот это я с ним обсуждал. Попытка создать такую общественную силу - я бы ее приветствовал", - сказал Фадеев "Интерфаксу".

Глава СПЧ пояснил, что цензура в России запрещена по Конституции. "Понятно, что есть радикально вредный контент, и есть закон, который его запрещает. А есть пограничное состояние", - отметил он.

По его словам, общество должно выносить свое суждение касательно такого контента. "Это профессионалы, социологи, представители разных сообществ: родительских, врачебных, если говорить сейчас об эпидемии коронавируса и о том не всегда разумном контенте, которым наполнен интернет", - сказал Фадеев.

Как заявлял Ашманов в интервью прессе, к токсичному контенту он относит информацию про насилие, опасность прививок, радикальный феминизм, отказ от рождения детей, поощрение ЛГБТ и зоофилии.

Владимир Путин

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