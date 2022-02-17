РКН предложил поисковикам и сайтам маркировать токсичный контент

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Токсичный контент можно собирать в реестр, поисковики могли бы маркировать материалы из реестра или понижать их выдачу, а интернет-платформы - удалять аккаунты злостных распространителей таких материалов, считают в Роскомнадзоре.

Об этом на расширенном заседании Общественной палаты России по проблеме токсичного контента заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.

"В качестве мер, которые могут быть предприняты к такому контенту, например, для владельцев платформ можно предусмотреть его маркировку и ограничение доступа детей к такому контенту, удаление таких материалов, отказ от предоставления каких-то дополнительных функциональных возможностей, например, на распространение рекламы для нарушителей, которые такой контент распространяют, - предложил он. - Ну, и, в конце концов, удаление аккаунтов нарушителей, которые такой токсичный контент распространяют".

При этом он призвал "очень тщательно и взвешено подходить к определению того, что будет считаться таким токсичным контентом".

"В целом, инициатива заслуживает самого пристального внимания и поддержки", - добавил он.

Президент Владимир Путин после декабрьского заседания Совета по правам человека Путин поручил рассмотреть предложения по реализации проекта создания саморегулируемого реестра токсичного контента в интернете. Идею высказал член СПЧ Игорь Ашманову. К токсичному контенту он относит информацию про насилие, опасность прививок, радикальный феминизм, отказ от рождения детей ("чайлдфри"), поощрение ЛГБТ и зоофилии.