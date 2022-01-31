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Сильный ветер до 30 м/с и метель ожидаются на Чукотке

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Сильный ветер и метель ожидаются на побережьях Чукотского и Берингова морей в ближайшие двое суток - порывы ветра с низовой метелью будут достигать скорости в 25-30 м/с, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления МЧС.

"Под действие неблагоприятного явления попадают 5 муниципальных образований: Анадырский и Чукотский муниципальные районы, городские округа Анадырь, Провиденский, Эгвекинот", - говорится в сообщении.

Главам муниципалитетов рекомендовано принять меры по предотвращению ЧС и подготовиться к ликвидации последствий.

Жителям Чукотки на время непогоды порекомендовали соблюдать осторожность, держаться подальше от ветхих и плохо закрепленных конструкций, не выходить за пределы населенных пунктов и лед водоемов.

Чукотка

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