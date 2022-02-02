Авиасообщение на Чукотке приостановили из-за метели

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Авиасообщение на Чукотке нарушено из-за сильной метели и ветра со скоростью 25-30 м/с, все рейсы отложены, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

"По прогнозу ФГБУ "Чукотское УГМС", с 21:00 1 февраля 2022года до 21:00 2 февраля 2022 года на побережье Берингова моря порывы 25-30 м/с с низовой метелью", - говорится в сообщении.

Из шести рейсов, прибывающих аэропорт в Анадыре, прибыл только один. Все семь убывающих рейсов задержаны из-за непогоды.

Сильный ветер и метель, по прогнозам синоптиков, продлится до вечера среды.

В Анадыре скорость ветра достигает 20 м/с с порывами до 30 м/с. Кроме того, под действие циклона попали Анадырский и Чукотский муниципальный район, а также Провиденский городской округ и Эгвекинот.