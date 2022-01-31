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Старшеклассников Петербурга со 2 февраля переведут на дистанционное обучение

Старшеклассников Петербурга со 2 февраля переведут на дистанционное обучение
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Ученики 7-11 классов петербургских школ будут отправлены на дистанционное обучение со 2 февраля в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

Очное посещение кружков в школах старшеклассникам также запрещается. Ограничение продлится до 13 февраля.

Как сообщает пресс-служба городской администрации в понедельник, губернатор Александр Беглов внес поправки в постановление №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Согласно им, с 2 по 13 февраля ученики 1-6 классов могут учиться очно, если соблюдают требования Роспотребнадзора. Кружки для этих учеников могут работать, если классы не будут пересекаться. Ученики из других школ на такие занятия не допускаются. Ограничения, наложенные на старшеклассников, не коснутся регионального этапа всероссийской олимпиады школьников и итогового сочинения (изложения).

С 2 по 13 февраля всем несовершеннолетним также запретили заходить в кафе, рестораны и столовые (за исключением территории вокзалов, аэропорта, гостиниц и школ) и в магазины (за исключением аптек и продуктовых).

На этот же период лицам младше 18 лет запретили заниматься спортподготовкой, в целом запрещены спортивные и физкультурные мероприятия с участием несовершеннолетних в закрытых помещениях. Исключение по обоим пунктам сделали для этапов совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, а также для проживающих в спортивных школах-интернатах и училищах олимпийского резерва в условиях закрытого контура.

На период с 2 по 13 февраля техникумы и другие заведения среднего профессионального образования должны перейти на дистанционное обучение.

На неопределенный срок введено правило, по которому на торжественную регистрацию рождения будут пускать только вакцинированных, переболевших коронавирусом или граждан с медотводом. На родителей ребенка эти требования не распространяются.

Количество участников мероприятий, не требующих согласования, сократили вдвое - с 40 до 20 человек.

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