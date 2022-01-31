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Тульские школьники и студенты колледжей уйдут на внеплановые каникулы

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Власти Тульской области по рекомендации Роспотребнадзора приняли решение объявить внеплановые каникулы для школьников, а также студентов колледжей и техникумов, сообщила пресс-служба областного правительства в понедельник.

"Внеплановые каникулы во всех школах и учреждениях среднего профессионального образования пройдут со 2 по 11 февраля. Школьники и студенты вернутся к учебе 14 февраля", - говорится в сообщении.

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При этом для учеников начальной школы (первый - четвертый классы) на этот период могут быть открыты дежурные группы.

Детские сады смогут продолжить работу, если это позволит эпидобстановка в каждом конкретном учреждении, отметили в пресс-службе.

Учреждениям дополнительного образования рекомендовано на этот период перейти на дистант.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев сообщил на заседании оперштаба по коронавирусу, что эпидпорог по гриппу и ОРВИ среди детей превышен в 2,2 раза, несовершеннолетние составляют 45% от общего числа людей, болеющих респираторными заболеваниями. Случаи COVID-19 зарегистрированы в 87 школах.

В свою очередь заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова отметила, что по сравнению с началом прошлой недели зафиксирован существенный рост заболеваемости респираторными заболеваниями.

Это заставило увеличить и долю занятий, переведенных в дистанционный формат: в детских садах - в 2,8 раза, в школах - в 4,9 раза, в учреждениях среднего профессионального образования - в 5,9 раза.

"На сегодня по причине болезни уроки не посещают 12 603 школьника и 904 педагога. Занятия приостановлены или переведены на дистант в 156 группах 90 детских садов и в одном детском саду полностью; в 1344 классах 234 школ и в 33 школах полностью; в 84 группах 17 учреждений специального образования частично", - сказала Гремякова.

Губернатор Алексей Дюмин поддержал предложение о введении внеплановых каникул в школах и колледжах, чтобы избежать осложнения ситуации с гриппом и ОРВИ. Глава региона поручил министерству образования организовать всю необходимую работу.

Тульская область

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