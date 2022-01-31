Почти сотню мигрантов-нарушителей увезли в полицию с рынка в Петербурге

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Свыше 60 иностранцев, нарушивших российское миграционное законодательство, выявила полиция по итогу рейда на Софийской овощебазе в Петербурге, сообщает в понедельник пресс-служба регионального главка МВД.

"Проверены почти 350 иностранных граждан, из них 88 человек доставлены в отделы полиции для административного разбирательства", - говорится в сообщении.

В отношении 63 мигрантов полицейские составили протоколы по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в РФ), а также один протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Кроме того, по информации МВД, сотрудники ГИБДД выявили факты нарушения на территории рынка правил дорожного движения: отсутствие страховки на автомобиль и государственных регистрационных знаков, управление неисправной машиной, нарушение правил применения ремней безопасности и т.п.

Рейд прошел при поддержке ОМОН Росгвардии.