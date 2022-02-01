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Российские военные провели в Курской области учения с комплексами "Искандер-М"

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Ракетная бригада, оснащенная оперативно-тактическими комплексами "Искандер-М", провела в Курской области тактическое учение с условными пусками ракет, сообщил Западный военный округ (ЗВО) во вторник.

"Всего в тактическом учении приняли участие около 300 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, было задействовано свыше 50 единиц вооружения, военной и специальной техники", - сообщила пресс-служба округа.

Учение состоялось на полигоне "Постоялые дворы" в Курской области. Подразделения ракетной бригады общевойсковой армии выполнили электронные пуски ракет по объектам условного противника.

"В комплекс задач военнослужащих вошли отработка действий по учебной тревоге, совершение марша в назначенный район, преодоление естественных заснеженных препятствий, выполнение оперативной маскировки и инженерной подготовки позиций. На основном этапе учения ракетчики выполнили перестыковку боевой части при помощи транспортно-заряжающих машин, определили координаты целей, которые имитировали командные пункты, и выполнили электронные пуски", - говорится в сообщении ЗВО.

США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения.

30 января секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия не хочет воевать с Украиной, никакой угрозы со стороны Москвы нет.

31 декабря ЗВО сообщал, что в 2021 году округ осуществил семь учебных пусков усовершенствованных баллистических ракет комплекса "Искандер-М" на полигонах в Астраханской, Нижегородской и Ленинградской областях. В ЗВО тогда заявили, что в 2022 году планируется провести новые учебные стрельбы из комплекса "Искандер-М", в том числе, крылатыми ракетами.

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы", "Ростех"). Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть. В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые.

Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км.

CША 2 августа 2019 года официально прекратили участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). До этого США обвиняли Россию в нарушении договора. У Вашингтона были претензии к дальности российской крылатой ракеты 9М729 комплекса "Искандер-М". В Москве неоднократно подчеркивали, что дальность ракет "Искандера" не нарушала ДРСМД.

Курская область Искандер-М

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