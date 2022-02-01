Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:17Заразились
на 01.02В России 11 986 913+125 836В мире 378 320 768+3 633 861

Под Воронежем проведут учение с привлечением авиации и средств ПВО

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Свыше 500 военных и 40 единиц техники, включая авиацию и средства противовоздушной обороны, привлекут к учению под Воронежем, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"Подразделения сухопутной противовоздушной обороны (ПВО) и оперативно-тактической авиации Западного военного округа приступили к двустороннему тактическому учению в Воронежской области. (...) Всего к учению привлечено свыше 500 военнослужащих, а также более 40 ед. вооружения, военной, специальной и авиационной техники Западного военного округа", - заявили в пресс-службе.

По данным штаба ЗВО, "основная цель планового двухстороннего учения - проверка работоспособности средств воздушной обороны в Центральном Черноземье".

"В качестве условного врага выступят экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые для поддержания условий реального столкновения проведут полеты на различных высотах, скоростях, а также отработают маневры по уклонению от средств ПВО", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что военнослужащие зенитно-ракетных расчетов совершили многокилометровый марш к маршрутам патрулирования, где они получат учебные сигналы о боевой опасности, после чего приступят к оперативному развертыванию пунктов управления для поиска воздушной угрозы "противника" и отразят налет его авиации.

Ранее в пресс-службе ЗВО сообщили о проведении в Курской области учения с оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М", выполнившими электронные пуски ракет по объектам условного противника. В учении на полигоне "Постоялые дворы" приняли участие около 300 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, было задействовано свыше 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.

США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения.

30 января секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия не хочет воевать с Украиной, никакой угрозы со стороны Москвы нет.

Новость дополняется

Западный военный округ Воронежская область

Новости

На адвоката Павлова составили протокол за отсутствие маркировки иноагента

Россия пока не отреагировала на ответ США по предложениям о гарантиях безопасности

Россия пока не отреагировала на ответ США по предложениям о гарантиях безопасности

При назначении детских выплат перестанут учитывать арестованное имущество семьи

При назначении детских выплат перестанут учитывать арестованное имущество семьи
Пандемия коронавируса

В Роспотребнадзоре ждут, что пик заболеваемости COVID в РФ наступит к середине февраля

В Роспотребнадзоре ждут, что пик заболеваемости COVID в РФ наступит к середине февраля

В России за сутки госпитализировали 17 487 пациентов с коронавирусом

В России за сутки госпитализировали 17 487 пациентов с коронавирусом

Верховный суд счел ликвидацию "Мемориала" соразмерной его нарушениям

В Минфине ждут решения по криптовалютам в течение месяца

В Минфине ждут решения по криптовалютам в течение месяца

Что случилось этой ночью: вторник, 1 февраля

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });