Под Воронежем проведут учение с привлечением авиации и средств ПВО

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Свыше 500 военных и 40 единиц техники, включая авиацию и средства противовоздушной обороны, привлекут к учению под Воронежем, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"Подразделения сухопутной противовоздушной обороны (ПВО) и оперативно-тактической авиации Западного военного округа приступили к двустороннему тактическому учению в Воронежской области. (...) Всего к учению привлечено свыше 500 военнослужащих, а также более 40 ед. вооружения, военной, специальной и авиационной техники Западного военного округа", - заявили в пресс-службе.

По данным штаба ЗВО, "основная цель планового двухстороннего учения - проверка работоспособности средств воздушной обороны в Центральном Черноземье".

"В качестве условного врага выступят экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые для поддержания условий реального столкновения проведут полеты на различных высотах, скоростях, а также отработают маневры по уклонению от средств ПВО", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что военнослужащие зенитно-ракетных расчетов совершили многокилометровый марш к маршрутам патрулирования, где они получат учебные сигналы о боевой опасности, после чего приступят к оперативному развертыванию пунктов управления для поиска воздушной угрозы "противника" и отразят налет его авиации.

Ранее в пресс-службе ЗВО сообщили о проведении в Курской области учения с оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М", выполнившими электронные пуски ракет по объектам условного противника. В учении на полигоне "Постоялые дворы" приняли участие около 300 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, было задействовано свыше 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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