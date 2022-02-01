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В 2021 году в лифтах по всей России погибли или пострадали 57 человек

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В России в 2021 году в авариях с лифтами пострадали или погибли 57 человек, которые либо ехали в лифте, либо его чинили, сообщил на круглом столе по вопросам безопасности подъемников гендиректор АДС "СО "Лифтсервис"" Алексей Захаров.

Он отметил, что показатель в последние годы снижается: в 2017 году сообщалось о 70 погибших или пострадавших, 2018 году - 60, 2019 год - 82, 2020 - 54 погибших или пострадавших.

В 2021 году погибли в лифтах восемь человек. Захаров уточнил, что эти данные включают разные причины смерти, вплоть до нарушений закона, "но тем не менее это смерти в лифтах". Такую статистику ведут после усиления проверок инцидентов с лифтами в 2017 году. После введения независимой оценки квалификации персонала число смертельных исходов в лифтах стало снижаться с 2019 года.

Для улучшения безопасности Захаров предлагает вернуть более жесткий государственный контроль за состоянием и обслуживанием лифтов, квалификацией технического персонала и прочими аспектами.

"После аварии в "Алых парусах" последовала незамедлительная реакция Минстроя и тотальная проверка лифтов всеми ведомствами. И было выявлено, что из 420 тысяч попавших в обследование лифтов 7-8 тысяч лифтов вообще не имели договоров на техническое обслуживание, 10 тысяч лифтов не проходили техническое освидетельствование, у 7 тысяч лифтов не было документов и паспортов", - напомнил он.

14 января 2016 года в ЖК "Алые паруса" противовес повредил кабину лифта, у нее вывалился пол и находившаяся в кабине женщина упала и погибла. За ее гибель были осуждены гендиректор обслуживающей компании ООО "Лифтгарант" и механик, которому поручили обслуживание лифтов, несмотря на недостаток квалификации.

Лифтсервис Алексей Захаров Алые паруса

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