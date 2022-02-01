Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Архивное фото. Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с 13-й годовщиной интронизации.

"Это особое событие не только в жизни Русской православной церкви, но и всей страны, потому что роль и значение Русской православной церкви растет", - сказал глава государства на встрече с патриархом в Кремле во вторник вечером.

Путин назвал "чрезвычайно важным" то, что патриарх Кирилл делает для укрепления мира и согласия в России.

В свою очередь, предстоятель отметил, что "церковь на протяжении всей истории всегда стремилась делать все для того, чтобы человек становился лучше". Он добавил, что церковь озабочена материальными и духовными условиями жизни людей, а также духовным ростом личности.

Избрание Святейшего Кирилла на Московский патриарший престол состоялось 27 января 2009 года на Поместном Соборе Русской православной церкви. Через несколько дней, 1 февраля, в храме Христа Спасителя прошла его интронизация.

Годы патриаршества нынешнего главы РПЦ отмечены масштабным распространением в Вооруженных силах института военных священников, включением основ православия в программу средних школ России, признанием теологии как научной дисциплины со стороны государства, реализацией "программы-200" по строительству храмов шаговой доступности в Москве.

Патриарх Кирилл - автор многих книг, лауреат государственных и общественных наград, активный участник миротворческих инициатив Русской православной церкви.