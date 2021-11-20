Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Патриарх Кирилл награжден орденом Андрея Первозванного

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин наградил патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Владимира Гундяева) орденом Андрея Первозванного, сообщила пресс-служба Кремля в субботу.

Согласно указу главы государства патриарх награжден "за выдающийся вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиции, укрепление мира и согласия между народами".

Награждение прошло в субботу в Кремле. Путин подчеркнул, что орден Андрея Первозванного - это высшая награда России.

20 ноября патриарху Кириллу исполнилось 75 лет.

РПЦ патриарх Кирилл орден Андрея Первозванного

Новости по теме

Новости

Патриарх Кирилл назвал Россию лидером свободного мира

Пандемия коронавируса

В РФ выявлено более 37,1 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

В РФ выявлено более 37,1 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки
Пандемия коронавируса

Бизнес-сообщество предложило отменить часть ограничений после ввода QR-кодов

Менее трети россиян привились от гриппа или намерены сделать это

Менее трети россиян привились от гриппа или намерены сделать это
Пандемия коронавируса

Рекорд по вакцинации второй день подряд фиксируется в Петербурге

Рекорд по вакцинации второй день подряд фиксируется в Петербурге

Что произошло за день: пятница, 19 ноября

Министр культуры Крыма арестована по обвинению во взятке в 25 млн рублей

Министр культуры Крыма арестована по обвинению во взятке в 25 млн рублей

Следователи предъявили обвинение в мошенничестве экс-чиновнице Раковой

Следователи предъявили обвинение в мошенничестве экс-чиновнице Раковой

Высокопоставленный чиновник МЧС Москвы помещен под домашний арест

Задержаны вероятные участники провокационной фотосессии у храма Спаса на Крови

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });