Патриарх Кирилл награжден орденом Андрея Первозванного

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин наградил патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Владимира Гундяева) орденом Андрея Первозванного, сообщила пресс-служба Кремля в субботу.

Согласно указу главы государства патриарх награжден "за выдающийся вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиции, укрепление мира и согласия между народами".

Награждение прошло в субботу в Кремле. Путин подчеркнул, что орден Андрея Первозванного - это высшая награда России.

20 ноября патриарху Кириллу исполнилось 75 лет.