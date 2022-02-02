Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:16Заразились
на 01.02В России 11 986 913+125 836В мире 378 331 011+3 644 104

Путин проведет церемонию вручения высших госнаград

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин проведет в среду в Кремле церемонию вручения высших государственных наград, которыми отмечен труд более 20 выдающихся российских деятелей науки, медицины, авиации, искусства, бизнеса, а также ряда других областей, сообщила пресс-служба Кремля.

Звезду Героя Российской Федерации глава государства вручит летчику-испытателю Летно-исследовательского института им. Громова Евгению Крутову.

Звания Герой труда Российской Федерации удостоены шестеро человек: почетный президент НИЦ "Курчатовский институт" академик Евгений Велехов, президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии академик Иван Дедов, главный врач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко, генеральный директор Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко, председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер и заместитель генерального директора - управляющий директор компании "ОДК-Сатурн" Виктор Поляков.

Высшей степени Ордена "За заслуги перед Отечеством" удостоены, в частности, ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Борис Кравцов и генеральный директор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко, говорится в сообщении пресс-службы.

Владимир Путин

Новости

Синоптики спрогнозировали снег и небольшое похолодание в Москве в среду

Синоптики спрогнозировали снег и небольшое похолодание в Москве в среду

Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Что произошло за день: вторник, 1 февраля

Путин заявил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс

Орбан заявил о желании Венгрии увеличить закупки газа в России

Россия со 2 февраля на два месяца запретит экспорт аммиачной селитры

Президент РФ заявил, что Запад проигнорировал основные темы в сфере безопасности

Президент РФ заявил, что Запад проигнорировал основные темы в сфере безопасности

В РФ предложили ввести квоты на вывоз необработанной древесины в страны ЕАЭС

В РФ предложили ввести квоты на вывоз необработанной древесины в страны ЕАЭС

Сити-менеджер Евпатории уходит в отставку

Готовившаяся после 1 февраля выдача QR-кодов по антителам пока не началась

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });