Путин проведет церемонию вручения высших госнаград

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин проведет в среду в Кремле церемонию вручения высших государственных наград, которыми отмечен труд более 20 выдающихся российских деятелей науки, медицины, авиации, искусства, бизнеса, а также ряда других областей, сообщила пресс-служба Кремля.

Звезду Героя Российской Федерации глава государства вручит летчику-испытателю Летно-исследовательского института им. Громова Евгению Крутову.

Звания Герой труда Российской Федерации удостоены шестеро человек: почетный президент НИЦ "Курчатовский институт" академик Евгений Велехов, президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии академик Иван Дедов, главный врач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко, генеральный директор Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко, председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер и заместитель генерального директора - управляющий директор компании "ОДК-Сатурн" Виктор Поляков.

Высшей степени Ордена "За заслуги перед Отечеством" удостоены, в частности, ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Борис Кравцов и генеральный директор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко, говорится в сообщении пресс-службы.