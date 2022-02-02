Сообщение о "минировании" крупного торгового центра получили на Чукотке

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Сообщение о ложном минировании торгового центра "Номариинский" в Анадыре поступило в среду, из здания было эвакуировано 20 человек, сообщает пресс-служба окружного правительства.

"В 7:34 на электронную почту Управления ФСБ по ЧАО поступило сообщение о "минировании" торгового центра. На место выехала оперативная группа - сотрудники МВД, МЧС, Росгвардии, кинологи, а также медики", - говорится в сообщении.

После обследования торгового центра выяснилось, что информация о минировании ТЦ была ложной.

Как сообщалось, 26 января больше 1,5 тысячи человек эвакуировали из школ и детских садов, а также Чукотского многопрофильного колледжа и лицея из-за сообщения о минировании.