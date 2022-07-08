В морских портах Чукотки прошли проверки после сообщения о "минированиях"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Сообщение о "минировании" пяти морских портов Чукотки поступило в пятницу утром в полицию региона, оно не подтвердилось, сообщила пресс-служба правительства округа.

"На объектах были организованы экстренные проверки, взрывных устройств не обнаружено. Угрозы жизни и здоровью жителей нет", - говорится в сообщении.

С начала года поступало несколько анонимных сообщений о "минировании" школ, судов и торговых центов Чукотки, которые тоже оказались ложными.

По данным официального сайта правительства округа, на территории региона работают пять морских портов: Анадырь, Беринговский, Певек, Провидения, Эгвекинот.