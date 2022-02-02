Автобус опрокинулся в кювет в Ханты-Мансийске

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Городской автобус опрокинулся в кювет в Ханты-Мансийске, есть пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в службе скорой помощи.

"Водитель автобуса (...) не справился с управлением. (...) Пострадали минимум семь человек, им оказывают помощь прибывшие наряды "скорой"", - сказал источник.

Всего в автобусе находилось 13 человек, включая водителя.

В свою очередь, пресс-служба УМВД России по ХМАО - Югре сообщает о ДТП с автобусом, который столкнулся с опорой освещения.

По данным полиции, в 7:40 по местному времени в дежурную часть поступило сообщение о том, что на улице Гагарина в районе Храма Воскресения Христова произошло ДТП с участием рейсового автобуса.

"По предварительной информации, водитель 1986 года рождения не справился с управлением и допустил наезд на опору освещения. Из восьми находившихся в автобусе человек, семеро получили травмы. Из них шестеро госпитализированы в Окружную клиническую больницу", - говорится в сообщении.

Еще одному пассажиру оказана помощь на месте.

В настоящее время на месте аварии работают наряды ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.