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На Алтае выгнавший мальчика на мороз отчим осужден за издевательства над детьми

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Житель Алтайского края, который выгнал на мороз своего пятилетнего пасынка без одежды и обуви, получил два года лишения свободы за прошлогодние избиения детей, сообщает прокуратура региона.

Шелаболихинский районный суд признал 34-летнего местного жителя виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "з" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия) и пунктом "в" части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия), сказано в сообщении.

Мужчина проживал совместно с гражданской супругой и ее тремя малолетними детьми. В апреле 2021 года пластиковой бутылкой в воспитательных целях он избил пятилетнего и шестилетнего мальчиков. На теле каждого из детей были обнаружены более 20 повреждений. Здоровью младшего ребенка причинен вред средней тяжести, его брату – легкий. Детям потребовалась медицинская помощь в условиях стационара. Органами опеки дети изымались из семьи и переданы для воспитания отцу. Однако в дальнейшем все трое малышей вернулись в семью матери и отчима.

В январе 2022 года неравнодушные граждане обратили внимание на малолетнего ребенка, находящегося на морозе без одежды. Эти обстоятельства стали поводом для тщательного изучения органами прокуратуры происходящих событий в жизни ребенка и его братьев.

По данным следствия, 21 января в селе Селезнево Шелаболихинского района мать и ее сожитель, будучи недовольными поведением пятилетнего сына, выгнали его голым из дома на мороз. Продолжительное время ребенок находился на улице.

Кроме того, следствием установлены факты систематического истязания матерью и отчимом мальчика и его братьев, шести и полутора лет. Семья состоит на учете как находящаяся в социально опасном положении. Мать детей и сожитель привлекались к административной и уголовной ответственности.

В настоящее время мальчики изъяты из семьи и находятся на лечении, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В зависимости от роли каждого мать и отчим мальчиков подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем) и пунктами "а, г" части 2 статьи 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении двух и более лиц, заведомо несовершеннолетних).

Алтайский край

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