Под Тюменью загорелась база отдыха

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Пожар тушат в среду на базе отдыха под Тюменью, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"К моменту прибытия первого пожарного-спасательного подразделения здание было полностью охвачено огнем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время пожар локализован и угрозы распространения огня нет. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.

Уточняется, пожар на площади 600 кв. метров произошел в одноэтажном здании проката инвентаря на базе отдыха "Боровое". В тушении участвуют 30 человек, задействованы 12 единиц техники.