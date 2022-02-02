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В СПЧ призвали проверить перевод высказываний Делимханова на наличие угроз

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) запросили перевод высказываний депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова в адрес семьи судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева.

Если в заявлении Делимханова действительно были угрозы, этим должна заниматься Генпрокуратура, заявил секретарь СПЧ Александр Точенов.

"Безусловно, этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы. В Совете мы пытаемся сейчас получить достоверный перевод высказываний, то, что было сказано на чеченском языке, чтобы не плодить фейки. Должно быть все объективно. Но если было сказано именно так (как пишут в СМИ - ИФ), такие вещи недопустимы. Тогда сообщения должна проверить Генпрокуратура", - сказал Точенов "Интерфаксу" в среду.

Секретарь СПЧ подчеркнул, что в стране есть закон, "он должен действовать, он для всех должен быть единым".

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Делимханов допустил угрозы в адрес семьи Янгулбаевых и тех, кто переведет это обращение.

Первый зампред комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Николай Арефьев (фракция КПРФ) ранее в среду заявил, что сообщения об угрозах депутата Адама Делимханова в адрес семьи Янгулбаевых должна проверять Генпрокуратура. "Считаю, такие вещи должна рассматривать не комиссия по этике, а Генпрокуратура. Такие угрозы - нешуточное дело. Такого человека, опасного для общества, надо ставить на учет, контролировать его действия", - сказал "Интерфаксу" Арефьев в среду.

21 января СМИ сообщили о том, что представители силовых структур Чеченской Республики в Нижнем Новгороде произвели задержание Заремы Мусаевой - жены Сайди Янгулбаева, бывшего судьи Верховного суда Чеченской Республики. Женщину, которая, как сообщалось, страдает диабетом, увезли на допрос в Чечню.

Ситуация стала поводом ряда вызвавших резонанс высказываний. Так, сын экс-судьи, юрист Абубакар Янгулбаев и член СПЧ Игорь Каляпин раскритиковали чеченских силовиков. В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о законности действий представителей республиканского МВД в Нижнем Новгороде и выступил с жесткой критикой семьи Янгулбаевых. В частности, высказал суждение, что некоторые ее члены "призывают к терроризму и экстремизму". Также критика прозвучала в адрес Каляпина и журналистки "Новой газеты" Елены Милашиной, которых он назвал "террористами".

Адам Делимханов СПЧ Чечня

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