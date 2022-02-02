Путину доложат о просьбе "Эха Москвы" вмешаться в ситуацию с угрозами Кадырова

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Президенту России Владимиру Путину в среду будет доложено об обращении редакции радиостанции "Эхо Москвы", в котором содержится просьба к главе государства как к гаранту Конституции вмешаться в ситуацию с угрозами главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес журналистов.

"Да, мы обратили внимание на это, мы обратили внимание на то, что вы обратились к президенту. И это обращение сегодня будет доложено главе государства", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам в среду, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также сообщил, что в ближайшие дни не запланировано встреч Путина с Кадыровым. "Мне не известно об этом. Нет, в планах нет", - сказал Песков.

Ситуация с семьей Янгулбаевых

21 января СМИ сообщили о том, что представители силовых структур Чечни в Нижнем Новгороде задержали Зарему Мусаеву – жену Сайди Янгулбаева, бывшего судьи Верховного суда Чечни. Женщину, которая, как сообщалось, страдает диабетом, увезли на допрос в Чечню.

Сын экс-судьи, юрист Абубакар Янгулбаев и член СПЧ Игорь Каляпин раскритиковали чеченских силовиков. В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о законности действий представителей республиканского МВД в Нижнем Новгороде и выступил с жесткой критикой семьи Янгулбаевых. В частности, высказал суждение, что некоторые ее члены "призывают к терроризму и экстремизму". Также критика прозвучала в адрес Каляпина и журналистки "Новой газеты" Елены Милашиной, которых он назвал "террористами".

31 января стало известно, что "Новая газета" попросила председателя Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело по статье о разжигании ненависти и вражды в отношении Кадырова из-за его высказываний в отношении журналистки Милашиной и правозащитника Каляпина.