Российским ветеринарам разрешили использовать наркотик "эторфин"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В МВД России сообщили об изменении меры государственного контроля за наркотическим средством "эторфин", теперь его можно будет использовать в ветеринарии.

"Учтено предложение Минсельхоза России о переносе наркотического средства эторфина из списка I перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, в список II перечня наркотических средств и психотропных веществ для его возможного использования в ветеринарии", - сказала журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду.

По словам Волк, до настоящего времени на территории России данное средство было запрещено.

"При этом в мировой практике дротики, заряженные раствором указанного наркотического средства, используют в зоопарках, цирках и при отлове животных в дикой природе. Вещество является мощным опиоидным анальгетиком, из-за чего не применяется для людей", - пояснила представитель министерства.

Кроме того, по данным МВД, возможность использования эторфина в практике ветеринарных врачей, работающих с крупными зоопарковыми животными, позволяет выполнять лечебные вмешательства, в том числе стоматологические манипуляции, обработку копыт, профилактические обследования. "Это, в свою очередь, предотвращает развитие неизлечимых заболеваний и даже вынужденный убой ценных животных", - сообщила Волк.

Она отметила, что при этом утвержденные постановлением правительства значительный, крупный и особо крупный размеры для эторфина остаются в прежних значениях.

Изменения госконтроля за эторфином отражены в постановлении правительства от 24 января 2022 г. № 31 "О внесении изменений в некоторые акты правительства РФ по вопросам контроля за оборотом наркотических средств" и вступят в силу 3 февраля 2022 года.