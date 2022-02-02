Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:53Заразились
на 02.02В России 12 128 796+141 883В мире 381 683 860+3 352 849

Российским ветеринарам разрешили использовать наркотик "эторфин"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В МВД России сообщили об изменении меры государственного контроля за наркотическим средством "эторфин", теперь его можно будет использовать в ветеринарии.

"Учтено предложение Минсельхоза России о переносе наркотического средства эторфина из списка I перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, в список II перечня наркотических средств и психотропных веществ для его возможного использования в ветеринарии", - сказала журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду.

По словам Волк, до настоящего времени на территории России данное средство было запрещено.

"При этом в мировой практике дротики, заряженные раствором указанного наркотического средства, используют в зоопарках, цирках и при отлове животных в дикой природе. Вещество является мощным опиоидным анальгетиком, из-за чего не применяется для людей", - пояснила представитель министерства.

Кроме того, по данным МВД, возможность использования эторфина в практике ветеринарных врачей, работающих с крупными зоопарковыми животными, позволяет выполнять лечебные вмешательства, в том числе стоматологические манипуляции, обработку копыт, профилактические обследования. "Это, в свою очередь, предотвращает развитие неизлечимых заболеваний и даже вынужденный убой ценных животных", - сообщила Волк.

Она отметила, что при этом утвержденные постановлением правительства значительный, крупный и особо крупный размеры для эторфина остаются в прежних значениях.

Изменения госконтроля за эторфином отражены в постановлении правительства от 24 января 2022 г. № 31 "О внесении изменений в некоторые акты правительства РФ по вопросам контроля за оборотом наркотических средств" и вступят в силу 3 февраля 2022 года.

МВД Минсельхоз

Новости

Кремль заявил, что не имеет отношения к утечке в прессу ответов США и НАТО

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Потерпевшие по делу SSJ100 потребовали от производителей оборудования 25 млн евро

В СПЧ призвали проверить перевод высказываний Делимханова на наличие угроз

Пандемия коронавируса

В России за сутки госпитализировали 17 201 пациента с коронавирусом

В России за сутки госпитализировали 17 201 пациента с коронавирусом

Госсекретарь МВД Черногории стал невъездным для России

Пандемия коронавируса

РФ направила в ЕС заявку на присоединение к механизму проверки COVID-сертификатов

Кассация оставила в силе приговор Соболь по "квартирному делу"

Кассация оставила в силе приговор Соболь по "квартирному делу"

Россия попросит Италию выдать задержанного экс-гендиректора Антипинского НПЗ

Эксперты РКН предупредили о рисках политических протестов в метавселенных

Суд подтвердил заочный арест бывшего депутата Госдумы Сопчука

Суд подтвердил заочный арест бывшего депутата Госдумы Сопчука
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });