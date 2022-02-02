В Белгороде машину отбросило на пешеходов после аварии

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Ожидавшие разрешающего сигнала светофора пешеходы попали под колеса автомобиля в Белгороде. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Белгородской области.

Около 10:30 в Белгороде на пересечении улиц Некрасова и Студенческая на регулируемом перекрестке произошла авария с участием автомобилей Renault Logan и Mazda. После столкновения Mazda выехала на тротуар, где пешеходы ожидали зеленый сигнал светофора. В результате наезда три человека – двое мужчин и женщина – были доставлены в лечебное учреждение.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.