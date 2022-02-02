Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:53Заразились
на 02.02В России 12 128 796+141 883В мире 381 683 860+3 352 849

В Белгороде машину отбросило на пешеходов после аварии

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Ожидавшие разрешающего сигнала светофора пешеходы попали под колеса автомобиля в Белгороде. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Белгородской области.

Около 10:30 в Белгороде на пересечении улиц Некрасова и Студенческая на регулируемом перекрестке произошла авария с участием автомобилей Renault Logan и Mazda. После столкновения Mazda выехала на тротуар, где пешеходы ожидали зеленый сигнал светофора. В результате наезда три человека – двое мужчин и женщина – были доставлены в лечебное учреждение.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Белгород ДТП

Новости

Кремль заявил, что не имеет отношения к утечке в прессу ответов США и НАТО

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Потерпевшие по делу SSJ100 потребовали от производителей оборудования 25 млн евро

В СПЧ призвали проверить перевод высказываний Делимханова на наличие угроз

Пандемия коронавируса

В России за сутки госпитализировали 17 201 пациента с коронавирусом

В России за сутки госпитализировали 17 201 пациента с коронавирусом

Госсекретарь МВД Черногории стал невъездным для России

Пандемия коронавируса

РФ направила в ЕС заявку на присоединение к механизму проверки COVID-сертификатов

Кассация оставила в силе приговор Соболь по "квартирному делу"

Кассация оставила в силе приговор Соболь по "квартирному делу"

Россия попросит Италию выдать задержанного экс-гендиректора Антипинского НПЗ

Эксперты РКН предупредили о рисках политических протестов в метавселенных

Суд подтвердил заочный арест бывшего депутата Госдумы Сопчука

Суд подтвердил заочный арест бывшего депутата Госдумы Сопчука
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });