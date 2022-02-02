Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:53Заразились
на 02.02В России 12 128 796+141 883В мире 381 683 860+3 352 849

Арендатору площадки концерта Арбениной в Казани грозит наказание за нарушение COVID-мер

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - После концерта Дианы Арбениной в Казани на арендатора площадки составят протокол за нарушение антиковидных мер зрителями, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Татарстану в среду.

Антиковидные меры были нарушены при проведении концерта Арбениной 30 января 2022 года на площадке спортивного комплекса "Татнефть Арена" в Казани, сказал представитель ведомства.

При этом он напомнил, что организатор концерта, согласно действующему санитарному законодательству, обязан соблюдать и контролировать противоэпидемические мероприятия при проведении концерта.

"Вместе с тем, из видеоматериалов в СМИ и социальных сетях установлены факты нарушений санитарных требований. А именно: не обеспечен контроль за соблюдением социальной дистанции и масочного режима зрителями", - подчеркнул представитель Роспотребнадзора.

Он также сообщил, что определено ответственное лицо за выявленные нарушения со стороны арендатора площадки (ООО "А.М.П.").

"Представитель арендатора приглашен в управление на составление протокола об административном правонарушении. Материалы для рассмотрения будут направлены в суд", - добавил собеседник агентства.

Хроника 09 января 2020 года – 02 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Казань Татарстан Роспотребнадзор Диана Арбенина коронавирус

Новости

Кремль заявил, что не имеет отношения к утечке в прессу ответов США и НАТО

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Потерпевшие по делу SSJ100 потребовали от производителей оборудования 25 млн евро

В СПЧ призвали проверить перевод высказываний Делимханова на наличие угроз

Пандемия коронавируса

В России за сутки госпитализировали 17 201 пациента с коронавирусом

В России за сутки госпитализировали 17 201 пациента с коронавирусом

Госсекретарь МВД Черногории стал невъездным для России

Пандемия коронавируса

РФ направила в ЕС заявку на присоединение к механизму проверки COVID-сертификатов

Кассация оставила в силе приговор Соболь по "квартирному делу"

Кассация оставила в силе приговор Соболь по "квартирному делу"

Россия попросит Италию выдать задержанного экс-гендиректора Антипинского НПЗ

Эксперты РКН предупредили о рисках политических протестов в метавселенных

Суд подтвердил заочный арест бывшего депутата Госдумы Сопчука

Суд подтвердил заочный арест бывшего депутата Госдумы Сопчука
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });