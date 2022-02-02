Арендатору площадки концерта Арбениной в Казани грозит наказание за нарушение COVID-мер

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - После концерта Дианы Арбениной в Казани на арендатора площадки составят протокол за нарушение антиковидных мер зрителями, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Татарстану в среду.

Антиковидные меры были нарушены при проведении концерта Арбениной 30 января 2022 года на площадке спортивного комплекса "Татнефть Арена" в Казани, сказал представитель ведомства.

При этом он напомнил, что организатор концерта, согласно действующему санитарному законодательству, обязан соблюдать и контролировать противоэпидемические мероприятия при проведении концерта.

"Вместе с тем, из видеоматериалов в СМИ и социальных сетях установлены факты нарушений санитарных требований. А именно: не обеспечен контроль за соблюдением социальной дистанции и масочного режима зрителями", - подчеркнул представитель Роспотребнадзора.

Он также сообщил, что определено ответственное лицо за выявленные нарушения со стороны арендатора площадки (ООО "А.М.П.").

"Представитель арендатора приглашен в управление на составление протокола об административном правонарушении. Материалы для рассмотрения будут направлены в суд", - добавил собеседник агентства.