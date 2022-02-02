Песков ответил на слова Псаки, сравнившей Россию с лисой на крыше курятника

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, сравнившую Россию с лисой на курятнике, ответной метафорой о медведе.

"Традиционно все-таки Россию всегда с медведем сравнивали. И при всем желании он на крышу курятника залезть не может, он слишком большой и тяжелый для этого", - сказал Песков журналистам в среду в ответ на просьбу прокомментировать слова Псаки в таком же образном ключе.

"Но в то же время какие-то образные сравнения не входят в мои функции", - добавил Песков.

Ранее сообщалось, что Псаки, возлагая на Москву ответственность за деэскалацию кризиса вокруг Украины, сравнила Россию "с лисой, которая кричит с крыши курятника о страхе перед курами".