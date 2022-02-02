Защита обжаловала приговор по "делу об аргентинском кокаине"

Андрей Ковальчук в Тверском суде Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Защита осужденных по резонансному уголовному делу о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию обжаловала приговор, заявили "Интерфаксу" в Дорогомиловском суде Москвы.

"В суде зарегистрированы апелляционные жалобы стороны защиты, поданные на приговор от 20 января 2022 года", - сообщили в суде в среду.

Государственное обвинение представление на приговор не вносило, уточнили в суде.

Дата рассмотрения дела в апелляционной инстанции будет назначена позднее.

Как сообщалось, на основании вердикта присяжных заседателей суд приговорил ключевого фигуранта дела, бизнесмена Андрея Ковальчука к 18 годам колонии строгого режима со штрафом 1,8 млн руб.

Еще трое фигурантов - Иштимир Худжамов, Виктор Калмыков и Али Абянов - получили 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 900 тыс. руб., 16 лет колонии со штрафом 1 млн руб. и 17 лет колонии со штрафом 1,6 млн руб. соответственно.

Фигуранты признаны виновными в покушении на контрабанду наркотических средств и по статьям о покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере.

Вердикт о виновности подсудимых 13 декабря 2021 года вынесла коллегия присяжных заседателей. При этом присяжные посчитали, что все фигуранты достойны снисхождения, в связи с чем им перестало грозить пожизненное лишение свободы, которое допускает обвинение в контрабанде наркотиков.

"Дело об аргентинском кокаине"

Как установило следствие, в декабре 2017 года в результате проведения международной операции в Москве с поличным при получении партии наркотика, обнаруженной в посольстве РФ в Буэнос-Айресе и полностью замененной на муляжи, были задержаны трое граждан России. В общей сложности из незаконного оборота изъято более 362 кг кокаина.

В конце февраля 2018 года стало известно, что в рамках этого дела в Москве под стражу были взяты Худжамов, Калмыков и Абянов.

Организатор, по версии следствия, контрабанды Ковальчук был объявлен в международный розыск и арестован в России заочно. В марте 2018 года его задержали в Берлине, а в конце июля по запросу Генпрокуратуры РФ экстрадировали в Москву и поместили под арест.

Никто из фигурантов свою вину не признал. Защита считает, что все они должны быть оправданы.

Защита Ковальчука заявляла, что он считает себя жертвой провокации, организованной аргентинской полицией при участии американских спецслужб с целью дискредитировать российскую дипмиссию, и настаивает на том, что в чемоданах, обнаруженных в школе посольства РФ в Аргентине, находились кофе, алкоголь, подарки и личные вещи.

В СМИ появлялась информация о связях Ковальчука со спецслужбами.