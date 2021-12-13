Фигуранты "дела об аргентинском кокаине" признаны виновными, но достойными снисхождения

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Присяжные вынесли обвинительный вердикт четверым подсудимым по резонансному уголовному делу о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Дорогомиловского суда Москвы.

При этом присяжные посчитали, что все фигуранты достойны снисхождения.

Как уточнил "Интерфаксу" адвокат Сергей Юрош, защищающий ключевого фигуранта дела Андрея Ковальчука, голоса присяжных разделились со счетом четыре на два.

Кроме Ковальчука, на скамье подсудимых еще трое: Виктор Калмыков, Али Абянов, а также Иштимир Худжамов.

Всем четверым предъявлено обвинение в покушении на контрабанду наркотических средств и по статьям о покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере.

С учетом, что фигурантов признали достойными снисхождения, им больше не грозит пожизненный срок, который допускает предъявленное им обвинение в покушении на контрабанду наркотических средств.

Наркотики в посольстве

Согласно официальной версии, в декабре 2017 года в результате проведения международной операции в Москве с поличным при получении партии наркотика, обнаруженной в посольстве РФ в Буэнос-Айресе и полностью замененной на муляжи, были задержаны трое граждан России. В общей сложности из незаконного оборота изъято более 362 кг кокаина.

В конце февраля 2018 года стало известно, что в рамках этого дела в Москве под стражу были взяты Калмыков, Абянов и Худжамов.

Организатор, по версии следствия, контрабанды, бизнесмен Ковальчук был объявлен в международный розыск по аналогичному обвинению и арестован в России заочно. В марте 2018 года его задержали в Берлине, а в конце июля по запросу Генпрокуратуры РФ он был экстрадирован в Москву и помещен под арест

Никто из фигурантов свою вину не признал.

Защита Ковальчука заявляла, что он считает себя жертвой провокации, организованной аргентинской полицией при участии американских спецслужб с целью дискредитировать российскую дипмиссию, и настаивает на том, что в чемоданах, обнаруженных в школе посольства РФ в Аргентине, находились кофе, алкоголь, подарки и личные вещи.

В СМИ появлялась информация о связях Ковальчука со спецслужбами.