Арестован омич, задушивший 4-летнюю падчерицу после ее просьбы включить мультфильм

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Суд арестовал на два месяца жителя деревни Кольцово Кормиловского района Омской области, обвиняемого в убийстве четырехлетней дочери своей сожительницы, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Прокуратура отметила, что он признал вину, но пытался оказать влияние на свидетеля - мать девочки, чтобы та сообщила ложные сведения о причинах смерти ребенка.

По версии следствия, около часа ночи во вторник, когда девочка попросила включить ей мультики, находившийся в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый задушил ребенка. На шум проснулась мать девочки, которая вызвала "скорую помощь" и полицию.

В региональном СУ СКР отметили, что соседи характеризуют эту семью как злоупотребляющую спиртными напитками. В связи с этим в ходе расследования уголовного дела следователи намерены в том числе дать оценку действиям или бездействию профилактических служб, в обязанности которых входит контроль за условиями жизни и воспитания ребенка в неблагополучной семье.

Уголовное дело возбуждено по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Прокуратура контролирует расследование дела. На контроле надзорного ведомства также результаты проверки деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.