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Иркутские ученые получили биопластик из насекомых, перерабатывающих отходы

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Ученые НИИ биологии Иркутского госуниверситета (ИГУ) завершили апробацию технологии переработки органических отходов с помощью насекомых-редуцентов, которую планируется использовать на побережье озера Байкал, сообщила в среду пресс-служба вуза.

"Внедрение разработанной технологии с использованием промышленных насекомых позволит решить актуальную проблему переработки органических отходов, особенно остро стоящую на Байкале с обилием популярных туристических мест и сложностью вывоза и утилизации отходов", - цитирует пресс-служба руководителя проекта, сотрудника НИИ биологии ИГУ Максима Дагбаева.

Модельную тестовую систему переработки органических отходов ученые создали в стенах института. Для этого в НИИ биологии ИГУ была введена система раздельного сбора мусора. Выделенные таким образом органические отходы перемалывались и "скармливались" личинкам мухи черная львинка и жука зофобаса, которые перерабатывали их в зоогумус.

"Из 5 кг отходов получается 1 кг удобрения, остается около 10% начального сырья", - говорится в сообщении.

Полученный зоогумус передан на тестирование иркутским фермерам.

"Еще одним результатом эксперимента стало получение из покрова выращенных на органических отходах насекомых перспективного соединения под названием хитозан – это биополимер, из которого можно создавать биопластики и бикомпостируемую упаковку. Первые образцы биопластика уже получены. Сейчас исследователи отрабатывают методики повышения прочности и упругости биоматериалов", - отмечает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что проект "Биопереработка органических отходов на природной территории Байкала с использованием насекомых-редуцентов" в 2020 году получил гранд фонда "Озеро Байкал" в размере 250 тыс. рублей. Автор проекта планирует адаптировать для Байкала технологию переработки органических отходов с помощью промышленных насекомых, а также исследовать местных насекомых на предмет пригодности к такому использованию.

В настоящее время на побережье Байкала запрещено перерабатывать отходы, поскольку нет технологий, которые бы соответствовали действующим жестким экологическим требованиям. Отходы собирают и вывозят на мусорные полигоны за пределами Байкальской природной территории – иногда за несколько сотен километров. Однако недобросовестные местные жители и туристы выбрасывают отходы в случайных местах, образуя стихийные свалки, или закапывают их в землю.

Иркутск

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