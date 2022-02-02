Устроившие погром в парке кемеровчане сами сдались полиции

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Жители Кемерова, которые разбили фонари в парке на бульваре Строителей, сами пришли в полицию, сообщает в среду пресс-служба областного полицейского главка.

Информация о погроме в парке поступила в полицию во вторник. Кроме того, в соцсетях удалось найти видеозапись, запечатлевшую, как неизвестные срывают плафоны с опор освещения.

"Ими оказались два местных жителя в возрасте 21 года и 22 лет. Они пояснили полицейским, что устроить дебош в сквере и вести видеотрансляцию решили спонтанно после обильного употребления спиртных напитков. Кемеровчане принесли извинения за свое поведение и пообещали возместить причиненный ущерб", - говорится в пресс-релизе.

На видео, распространенном пресс-службой, видно, как двое молодых людей срывают плафоны фонарей с опор, играют ими в футбол, а также переворачивают мусорный контейнер.

По данному факту полиция инициировала доследственную проверку.

В администрации Кемерова "Интерфаксу" уточнили, что молодые люди испортили 16 фонарей, сумма ущерба составила почти 124,5 тыс. рублей.