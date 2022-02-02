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Хозяйке взорвавшегося ларька "Шаурма от души" на год ограничили свободу

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Прикубанский районный суд Краснодара вынес приговор по уголовному делу о взрыве газа в торговом ларьке и гибели двух человек в январе прошлого года, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Хозяйке ларька Диана Галустян признана виновной по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), ей назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год.

"Установлено, что подсудимая организовала работу пункта быстрого питания "Шаурма от души" в арендованном помещении на улице 40-летия Победы. Для приготовления фаст-фуда она приобрела газовые баллоны, которые разместила с нарушением требований пожарной безопасности. 22 января 2021 года в помещении произошел взрыв, в результате которого на месте скончался повар кафе, а через несколько дней в больнице от травм, полученных при взрыве, наступила смерть еще одного сотрудника пункта питания", - говорится в сообщении.

В ходе судебного заседания подсудимая вину признала в полном объеме и раскаялась в содеянном. Приговор вынесен с учетом смягчающих обстоятельств - у подсудимой трое несовершеннолетних детей.

Краснодарский край

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