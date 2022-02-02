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Прокуратура заинтересовалась дефицитом мест на кладбище Мурманска

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Мурманске начали проверку в связи с дефицитом мест для захоронения на городском кладбище, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

В частности, "проводится проверка исполнения требования законодательства о похоронном деле, о контрактной системе в сфере закупок и антимонопольного законодательства в деятельности администрации Мурманска", говорится в сообщении.

По ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

Согласно данным министерства информационной политики Мурманской области, ранее ряд муниципальных контрактов на расширение мурманского кладбища был выполнен частично, один из контрактов был расторгнут.

Местные СМИ сообщали, что на городском кладбище свободно место для порядка 400 могил.

Мурманск

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