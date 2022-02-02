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"Аэрофлот" в 2021 году сократил чистый убыток на 53%

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" в IV квартале 2021 года сократил чистый убыток по РСБУ на 28% в сравнении с тем же периодом 2020 года, до 22,2 млрд руб., сообщила компания.

За весь 2021 год убыток "Аэрофлота" составил 45,6 млрд руб., что меньше убытка за 2020 год на 53%.

Выручка в IV квартале выросла на 94%, до 102,6 млрд руб., за год - на 65%, до 378,7 млрд руб.

Объем заемных средств "Аэрофлота" к концу 2021 года вырос на 56% относительно конца 2020 года, до 122,8 млрд руб., следует из отчета компании.

Аэрофлот

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